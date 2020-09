Contrade: prove di abilità

Dairago: rimandato il Palio 2020 causa Covid-19, le contrade A Monda, Kruzeta, Madona in Campagna e San Ginis si sono mosse, comunque, per dare vita a prove di abilità.

Il Palio 2020 ha dovuto subire un rinvio al prossimo anno a causa del Covid-9. Le contrade di Dairago, però, in attesa di quell'appuntamento, si sono mosse comunque per cercare di garantire una disfida fraterna. Che, anche se in tono minore, non per questo si annuncia meno appassionante. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, quindi, A Monda, Kruzeta, Madona in Campagna e San Ginis,le quattro anime in cui il paese si divide, daranno vita a una serie di prove di abilità suddivise in tre categorie,famiglie, con bambini fino ai 12 anni, ragazzi dai 13 ai 17 e adulti dai 18 in su. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 30 settembre ai seguenti riferimenti: per 'A Monda' 380/1021496, per 'Kruzeta' 348/4399711, per 'Madona in Campagna' 328/8740767 e per 'San Ginis' 349/5659035.

