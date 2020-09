La scuola parentale

Maria Chiara Nordio, insegnante, e Nicola Pasqualato ne parleranno durante un incontro in programma sabato 26 settembre alle 15 nel salone dell'oratorio femminile a Vanzaghello.

Il loro discorso verterà su un progetto particolare racchiuso in due parole: scuola parentale. Ovvero quella modalità educativa che consente ai genitori di poter educare i proprii figli tra le mura domestiche provvedendo in modo autonomo alle loro necessità didattiche o con l'aiuto di un educatore privato. Certamente una forma di apprendimento da esplorare a fondo in un'epoca contrassegnata dall'emergenza della pandemia.Un modo alternativo per far vivere a un figlio il suo percorso scolastico.

