'Custodire la bellezza': festa patronale

Pur nel rispetto delle normative anti-Covid19 è tempo di patronale per la Comunità Pastorale di Santa Maria in Binda. A partire da martedì 8 settembre e fino al prossimo 21 settembre, infatti, saranno molti gli appuntamenti che caratterizzeranno i paesi di Malvaglio, Nosate, Robecchetto e Turbigo.

Custodire la bellezza

Essere custodi della bellezza, questo è il compito che ci siamo dati in occasione della festa patronale della comunità di Turbigo 2020. Un anno molto particolare, direi unico, per via del Covid -19 e del divieto di favorire assembramenti fra persone in epoca di contagi ancora frequenti.

Innanzitutto partiamo dal custodire. Cosa significa custodire? Significa osservare, controllare e intervenire qualora fosse fondamentale, ma anche prevenire, preservare, perché così ciò che vogliamo continuare ad amare, si salvi e risplenda insieme a noi. Le dinamiche perverse purtroppo lasciano però che la coscienza diventi insensibile. Una sorta di distrazione costante ci toglie il coraggio di accorgerci della realtà di un mondo limitato. Guardando con superficialità può sembrare infatti che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere per molto tempo nelle condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. Così gli esseri umani si arrangiano per alimentare tutti i vizi autodistruttivi, cercando di non vederli e rimandando, come è successo, le decisioni importanti.

Custodire invece è quell’azione attraverso la quale possiamo risvegliare soprattutto il senso estetico e contemplativo che Dio ha posto in noi ma che, a volte, lasciamo si atrofizzi. Custodire perciò significa anche imparare a fermarsi ad ammirare ed apprezzare il bello proprio per evitare che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. Un rischio che, contaminati dal consumismo come siamo, corriamo in ogni istante. Il mondo infatti non si contempla dal di fuori – da dominatori – ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i quali la creazione ci ha unito a tutti gli esseri.

L’oggetto del nostro custodire è la bellezza. Si fa un gran parlare di bellezza. Oserei dire che è un idolo del nostro vivere. Ovviamente vi sono diversi tipi di bellezza, ma solo quella vera è capace di entrare in contatto con i bisogni quotidiani delle persone che cercano una vita dignitosa e che vogliono godere le diverse realtà dell’esistenza: trovare la pace, l’armonia, risolvere le crisi familiari, curare le loro malattie, vedere i figli crescere e così via. Si può trovare del bello anche in qualcosa che non è stato facile vivere, perché nelle prove si impara e si cresce tantissimo.

Quanta bellezza si incontra, ma la responsabilità più grande è individuare ciò che ci permette di essere nel mondo senza che esso ci divori con le sue illusorie semplificazioni. La bellezza infatti si fa osservare, sa risplendere, ma può anche sgretolarsi se non la sappiamo custodire con tutto il suo mistero di creatura che condividiamo.

(a cura di Giorgio Mira)

Il programma degli appuntamenti

Martedì 8 settembre

Nosate - ore 20.30 - Santa Messa con processione

Sabato 12 settembre

Chiesa Beata Vergine Assunta Turbigo

ore 21 - 'La bellezza del creato' in cammino per la cura della Casa Comune

incontro testimonianza con Michele Dondi, Giovanni Montagnani, Luca Fontana, Marco Tosi

Relatrice Graziella Pastori

Lunedì 14 settembre

Chiesa Beata Vergine Assunta Turbigo

ore 21 - 'La bellezza della fede'

La piccola vergine barocca di Augsburg che scioglie i nodi con Marina Corradi

Mercoledì 16 settembre

Chiesa Beata Vergine Assunta Turbigo

ore 21 - 'La bellezza nell'arte'

Raffaello con la grazie di un angelo e la grazia di un genio con Marzia Artusi

Venerdì 18 settembre

Chiesa Beata Vergine Assunta Turbigo

ore 21 - 'La bellezza nella musica'

Organisti Paolo Barozza e Roberto Cassani

Domenica 20 settembre

Chiesa Beata Vergine Assunta Turbigo

ore 10.30 Santa Messa Solenne

segue merluzzata d'asporto presso il bar dell'oratorio

alla sera, alle 20.30, un momento di preghiera prima della processione cittadina

