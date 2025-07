Una serata all’insegna del rosa, del buon cibo, di musica e allegria. Appuntamento domenica 20 luglio dalle 19 con l’associazione “Cuore di Donna”.

Una serata all’insegna del rosa, del buon cibo, di musica e allegria. Appuntamento domenica 20 luglio dalle 19 con l’associazione “Cuore di Donna” (realtà sempre in prima linea per sensibilizzare sulla prevenzione delle patologie oncologiche femminili, in particolare il tumore al seno, e sull’importanza dei controlli regolari) nel cortile dell’ex Palazzo Municipale in piazza Mazzini a Castano per “… Pink Nic sotto le stelle”. Un’iniziativa per ritrovarsi, stare insieme e trascorrere qualche ora di relax.

E al termine della serata, il tavolo giudicato “più rosa” riceverà un piccolo dono in ricordo dell’evento.

