'Università sempre Giovani': si ricomincia

Prima la presentazione dei corsi, poi una proposta musicale sulle note immortali di Ludwig Van Beethoven. L'Università sempre giovani di Canegrate torna in pista dopo il lockdown.

Prima la presentazione dei corsi, poi una proposta musicale sulle note immortali di Ludwig Van Beethoven. L'Università sempre Giovani di Canegrate torna in pista dopo avere dovuto fare, come tutti, i conti con l'emergenza Covid-19. Lo farà presentando i suoi corsi nella sala Cervi del Circolo 'Bell'unione' di via Zanzottera venerdì 4 settembre a partire dalle 19. L'appuntamento costituirà sia l'occasione per ciascun insegnante di presentare i corsi in programma per il 2020/2021 sia la possibilità, per chi sia interessato, di cominciare a iscriversi. Alle 21 la serata si colorerà di particolare emozione in quanto sarà proposta la proiezione dell'esecuzione dell'Inno alla gioia di Beethoven eseguito dai Berliner Filarmoniker diretti dal compianto maestro Claudio Abbado. Iscriversi ai corsi è possibile anche inviando una mail all'indirizzo ac [dot] soloandata [at] libero [dot] it. Per partecipare alla serata, visto il necessario rispetto delle norme sui distanziamenti e sulla sicurezza, occorrerà, invece, comunicare il proprio nominativo o alla stessa mail oppure contattando il numero 338/3373159.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro