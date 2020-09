Musica in quota all'Alpe Solcio

Domenica 6 settembre ultimo appuntamento del festival 2020: a suonare nei pressi del Rifugio Crosta saranno i Pentagrami.

Musica in quota chiude la propria 14esima edizione domenica 6 settembre all'Alpe Solcio, in Val Divedro. Il concerto conclusivo della rassegna, che ha riscosso un ottimo successo di pubblico anche in questa estate così complicata, è in programma alle ore 11.3o nei pressi del Rifugio Crosta: ad esibirsi sull'ultimo palcoscenico naturale del 2020 saranno i Pentagrami.

È possibile raggiungere l’alpe Solcio scegliendo tre possibili itinerari:

Percorso A: da San Domenico (1410 m), percorse poche decine di metri verso valle dal parcheggio di San Domenico, si trova a sinistra l’inizio del percorso in corrispondenza del cartellone indicativo con mappa dei percorsi. Seguendo le segnalazioni si giunge a Dorcia e si prende il sentiero F14, si percorre un fitto bosco prima di incontrare, a Coatè, la nuova strada forestale che conduce direttamente al rifugio.

Percorso B: da Dreuza, frazione di Varzo (1000 m): da Coggia si procede in auto fino al cartello che indica il divieto di transito, da dove si prende il sentiero F6 che sale in un bosco ceduo. Passando per alcuni alpeggi si giunge alla Ca’ Bianca da dove si procede per un fitto bosco di conifere prima di sbucare nella conca prativa dell’Alpe Solcio (1680). Attraversato il rio S. Giovanni in breve si giunge al rifugio.

Percorso C: da Ciamporino (1960 m), località raggiungibile con la seggiovia di San Domenico. Dall’arrivo della seggiovia a Ciamporino prendere il sentiero F12 fino a Moiero per poi proseguire sulla strada consortile sterrata fino al rifugio.

Mauro Olzeri (autore, voce, chitarra acustica, armonica), Cristian Porcu (tastiere, voce), Fabio Mellerio (basso, voce), Paolo J.B. Beltrametti (batteria e percussioni) sono i componenti dei Pentagrami, band poprock di Domodossola che proporrà uno spettacolo coinvolgente con i grandi successi della musica italiana quali De Andrè, Battiato, PFM, Dalla, De Gregori, Vasco. Alcuni brani originali scritti da Mauro Olzeri e suonati dalla band sono stati tradotti oltre oceano e hanno raggiunto ottimi risultati nazionali e internazionali, come Tutto in un momento, L’impresa storica, Johnny, mio fratello. Hanno partecipato a “San Remo New Talent” e hanno vinto la prima fase in categoria «Senior».

In caso di maltempo il concerto è annullato. Possibilità di ristoro presso il Rifugio Crosta anche in modalità take away prenotando ai numeri 0324 634183, 340 8259234 o 329 3550935.

