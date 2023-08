Torna 'Campo Base Festival' in Val d'Ossola, la rassegna sui temi ambientali legati all'universo della montagna e ai suoi protagonisti che si svolgerà da venerdì 1 a domenica 3 settembre con una terza edizione ricca di appuntamenti.

Campo Base Festival torna in Val d'Ossola da venerdì 1 a domenica 3 settembre con una terza edizione ricca di appuntamenti. La rassegna nasce nel cuore delle Alpi per investigare, con momenti di musica, talk di approfondimento e attività all'aria aperta, temi ambientali legati all'universo della montagna e ai suoi protagonisti. Una programmazione variegata, tra installazioni, spettacoli di danza e teatro, appuntamenti con scienziati, filosofi, sportivi, esploratori, attività sportive all’aria aperta, performance musicali e laboratori.

“Due i focus principali di quest’anno: habitat e comunità – conferma Nicola Giuliani, alla direzione di Campo Base Festival – Il primo è esplorato attraverso lo sguardo di artisti, scienziati, attivisti ambientali e architetti alla scoperta dei diversi approcci di vita sulla Terra nel regno vegetale e in quello animale e per conoscere quali sono le relazioni possibili

fra specie diverse. Il tema della comunità, invece, viene investigato attraverso pratiche artistiche, spazi dedicati a riflessioni e momenti di convivialità che creeranno un sottile fil-rouge nel nostro calendario.

Abbiamo immaginato un festival ancora più accessibile rispetto alle edizioni precedenti – continua Nicola Giuliani – tanto dal punto di vista economico (la giornata di domenica è ad ingresso gratuito e le due serate di venerdì e sabato vengono proposte con prezzi popolari, 5 € per venerdì, 15 € per sabato), quanto dal punto di vista della programmazione, con un'offerta ancor più ricca nella giornata di domenica e un campeggio più grande e strutturato per accogliere la comunità temporanea di Campo Base. Infine, si consolida ulteriormente l’idea di un festival che fa tesoro di energie e collaborazioni con realtà e istituzioni come il Club AIpino Italiano, per la prima volta sostenitore della rassegna, il Parco Nazionale Val Grande, la Pro Loco di Montecrestese, la sezione CAI-SEO di Domodossola, Ossola Outdoor School, Ci sarà un bel clima e l’associazione Ossola Felix”.

Anche in questa terza edizione Campo Base Festival – che si avvale della consulenza di Alessandro Gogna ed è realizzato dalla Fondazione Tones on the Stones – investigherà i temi del rapporto tra uomo e natura, della cultura della montagna a ogni latitudine e delle emergenze ambientali contemporanee: pensatori, scienziati e protagonisti dello sport e dell’esplorazione si incontreranno in Val d'Ossola per condividere esperienze e stimolare riflessioni.

