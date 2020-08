Biblioteca: arrivano i contributi

Il volume superiore al preventivato di contributi ricevuti per potenziare il patrimonio librario della biblioteca mette il sorriso sulle labbra del sindaco Moreno Agolli.

Si attendeva 7 mila Euro e ne ha ricevuti diecimila. Il volume superiore al preventivato di contributi ricevuti per potenziare il patrimonio librario della biblioteca mette il sorriso sulle labbra del sindaco Moreno Agolli, consapevole della centralità del momento della lettura per la crescita culturale e umana, dei suoi concittadini e in generale. La nuova dotazione a disposizione del tempio dei lettori di Arluno entro la fine del prossimo mese sarà decisa da una sorta di percorso di democrazia diretta. "A breve- scrive Agolli - posteremo il volantino per coinvolgere gli iscritti che vorranno suggerire titoli di libri per arricchire il nostro patrimonio librario". Una scelta che consentirà ai lettori arlunesi di sentire ancora più loro la biblioteca perché avrà avuto anche l'impronta del loro apporto nella scelta di una collezione potenzialmente arricchente per tutti.

