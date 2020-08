Inveruno: due positivi al Covid-19

La situazione attuale vede due cittadini (uno grave) colpiti dal Coronavirus, con altri otto in quarantena.

Una situazione in continua evoluzione che, purtroppo, non riesce mai a lasciare tranquilli. Inveruno in questo 2020 paga un conto salatissimo per il coronavirus e, nonostante l’estate e le attenzioni (come aver annullato ogni evento fino a fine settembre) si continuano a registrare casi di Covid-19.

La situazione attuale vede infatti due cittadini colpiti dal Coronavirus, con altri otto in quarantena.

“Un concittadino, come sapete, è ricoverato presso un ospedale del nostro territorio. Le sue condizioni sono serie, ma non critiche.

L’altro nostro concittadino invece si trova presso il proprio domicilio. È tranquillo ed i sintomi sopraggiunti qualche giorno fa al momento sembrano essere venuti meno - spiega il Sindaco Sara Bettinelli - I nostri concittadini in quarantena obbligatoria ad oggi sono otto.

Quattro persone sono membri dei nuclei familiari dei concittadini positivi, due concittadini sono in quarantena per contatto diretto con una persona positiva non del nostro territorio, una persona è in quarantena in attesa di tampone perché ha sviluppato qualche sintomo riconducibile al virus ed una persona è in quarantena in attesa di tampone perché rientrata dall’estero. La situazione è oggettivamente fluida e monitorata con attenzione. Ovunque siamo manteniamo alta l’attenzione”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro