A partire da giovedì 2 maggio a Inveruno sarà attivo lo sportello Informagiovani, un servizio che offrirà consulenze in merito a orientamento lavorativo e formativo.

A partire da giovedì 2 maggio a Inveruno sarà attivo lo sportello Informagiovani, un servizio che offrirà consulenze in merito a orientamento lavorativo e formativo, bandi, concorsi, premi e opportunità di lavoro all'estero. L'accesso è libero e non occorre prenotazione. Lo sportello sarà aperto tutti i giovedì dalle 18 alle 20 presso la Biblioteca comunale. Per maggiori informazioni, basta mandare una mail a: HYPERLINK "mailto:informagiovani [dot] inveruno [at] gmail [dot] com"informagiovani [dot] inveruno [at] gmail [dot] com.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!