Una Messa speciale per Teo

Domenica 23 agosto, alle 18, in oratorio a Buscate una Messa speciale per pregare per Matteo Losa, scomparso nei giorni scorsi. Un secondo momento per salutarlo e dirgli grazie.

I ricordi, tanti tantissimi, che si mischieranno con le emozioni, la commozione e le lacrime. Lì, tutti assieme, ancora, di nuovo e gli occhi, inevitabilmente, saranno rivolto all'insù, verso il cielo, dove Teo oggi e per sempre continuerà a guardarci e guidarci. L'appuntamento, allora, è per domenica 23 agosto alle 18, quando all'oratorio di Buscate ci sarà una Messa speciale per celebrare e pregare per Matteo Losa (volato via nei giorni scorsi); una seconda occasione per chi non ha potuto essere al suo funerale e un momento per ringraziarlo di quanto ha fatto durante la sua vita e dei grandi insegnamenti che ha lasciato in ciascuno di noi.

