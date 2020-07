Quest'anno la festa dell’Eid Al Adha, a Magenta, si terrà il prossimo 31 luglio. "Abbiamo chiesto al Comune la concessione di uno spazio per quella data, dalle 7.30 alle 9.30".

Lo scorso anno la vicenda venne decisa dal Tar che obbligò il comune di Magenta a concedere uno spazio all'associazione Moschea Abu Bakar per la festa del Sacrificio. Spazio che venne individuato nell'area ex Fiera di via Crivelli per il 14 agosto. Quest'anno la festa dell’Eid Al Adha si terrà il prossimo 31 luglio. “Abbiamo chiesto al Comune la concessione di uno spazio per quella data, dalle 7.30 alle 9.30 – ha annunciato il presidente dell’associazione Ayub Akhter – non pretendiamo un luogo in centro, basta una piazza che possa ospitare per un paio di ore fino a trecento persone. Magari anche qualcuna in meno, visto che si tratta di un giorno festivo”. Come si svolgerà l'evento? “In forma laica – aggiunge – con circa 15 minuti di preghiera senza canti in modo da non recare disturbo. Ribadiamo che l’Eid Al Adha ha un alto valore morale, sociale, religioso e umano per le persone di religione musulmana e pertanto il suo accoglimento rappresenta una giusta e doverosa presa in considerazione delle esigenze della comunità musulmana magentina che ci onoriamo di rappresentare. Naturalmente verranno attuate tutte le prescrizioni sanitarie per poter svolgere l'evento in sicurezza”.

