Confcommercio: incontro con l'europarlamentare Ciocca

Proseguono gli incontri con il mondo politico organizzati da Confcommercio Magenta e Castano Primo allo scopo di portare al centro del dibattito, anche in vista della prossima tornata elettorale, quelle che sono le tematiche più importanti che ruotano attorno al mondo del commercio.

Proseguono gli incontri con il mondo politico organizzati da Confcommercio Magenta e Castano Primo allo scopo di portare al centro del dibattito, anche in vista della prossima tornata elettorale, quelle che sono le tematiche più importanti che ruotano attorno al mondo del commercio. L'altra sera, allora, è stata la volta dell’Europarlamentare Angelo Ciocca, componente effettivo della Commissione Europea Agricoltura e Sviluppo rurale e componente sostituto della Commissione industria, Ricerca ed Energia con il quale si è ragionato, tra le varie tematiche, su quelle che sono le strategie da adottare a sostegno del tessuto produttivo e commerciale ma anche sulle politiche necessarie per tutelare, valorizzare e difendere un settore strategico da un punto di vista economico che riveste, al contempo, un insostituibile ruolo in ambito sociale garantendo un presidio di sicurezza, controllo e aggregazione grazie alla rete di attività distribuite capillarmente sul territorio.

La conferenza, che si è tenuta presso la sede magentina dell’organizzazione, è stata moderata dal direttore di Confcommercio, Simone Ganzebi, e ha visto la partecipazione di una rappresentanza del Consiglio Direttivo e di un gruppo di imprenditori del territorio che hanno contribuito attivamente al dibattito interagendo con domande ed osservazioni.

“Ringrazio l’onorevole Ciocca per questo incontro e per l’attenzione che ha rivolto alla nostra Organizzazione - ha dichiarato Simone Ganzebi - Questa occasione, insieme a tutte quelle che stiamo creando, si muove nel solco di quel percorso che questa Confcommercio ha intrapreso da qualche tempo a questa parte per cercare di riposizionare la nostra presenza sul territorio. Questo - prosegue - non vuol dire occuparsi semplicisticamente dell’organizzazione di eventi ma di lavorare per costruire sul territorio soggetti e strumenti fondamentali quali, ad esempio, i Distretti del Commercio e per creare una rete di attività che siano connesse a più livelli, anche attraverso la condivisione di obiettivi comuni perché, solo in questo modo, sarà possibile intercettare risorse ed opportunità che riteniamo fondamentali per le nostre Imprese che si trovano ad operare in un ambito sempre più ingessato e tra difficoltà di ogni genere. Crediamo quindi - conclude Ganzebi - che una visione di più ampio respiro, che si muove necessariamente anche in ambiti sovracomunali, sia la chiave di volta per assicurare alle nostre Imprese il doveroso sostegno e il posizionamento che meritano”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!