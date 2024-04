Infortunio sul lavoro: operaio perde la vita

Magenta - Un uomo di 36 anni ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere in via Garibaldi.

Un incidente sul lavoro ha colpito questa mattina la città di Magenta. Un uomo di 36 anni ha infatti perso la vita mentre lavorava in un cantiere in via Garibaldi. Da primi accertamenti sembrerebbe che la causa sia dovuta al crollo parziale del tetto dove si stavano effettuando lavori di ristrutturazione, l'operaio di origini straniere è precipitato dal vano scale per cause ancora da accertarsi. La vittima, insieme ad altri due soci, era titolare dell'Impresa Pisoni Costruzioni srl che stava effettuando lavori di ristrutturazione del tetto dell'edificio Sul luogo sono intervenuti oltre all'ambulanza, auto infermieristica e automedica anche i carabinieri di Abbiategrasso e una quindicina di vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Rho, Legnano e Magenta

