Cottarelli ospite di 'UrbanaMenteCultura'

Una ‘semichiusura’ in grande stile, con un ospite d’eccezione. Lo scorso martedì 16 aprile presso l’Aula Consiliare Via Fornaroli di Magenta si è tenuto il penultimo incontro dell’ormai nota rassegna ‘UrbanaMenteCultura’ per il 2024 alla presenza di Carlo Cottarelli, economista, ex senatore e voce di primissimo piano del mondo economico-accademico italiano.

Cottarelli ha esplorato il tema della fiducia del cittadino: oggi è ancora possibile sentirsi una parte genuinamente attiva della vita politica italiana, europea e financo mondiale? O la globalizzazione totalizzante ha di fatto esautorato il singolo lasciando il potere decisionale solo alle alte sfere politico-economiche? “La globalizzazione ha sicuramente migliorato le condizioni di vita di tantissime persone nel mondo. È stato un processo rapido e oggi sembra affrontare una fase di involuzione a causa di conflitti e nuove crisi che mettono in discussione l'economia internazionale”.

La serata ha visto una gran partecipazione di pubblico, tra studenti del Liceo Scientifico Bramante e magentini interessati all’argomento. L’ultimo incontro di UrbanaMenteCultura si è poi tenuto martedì 23 aprile nell’auditorium del Bramante con l’ultima conferenza di CosmoTecnologia, il progetto di Andrea Ballotta in collaborazione con gli studenti del liceo, sul tema della ‘responsabilità’ nell’agire tecnologico.

