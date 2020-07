Test Covid ed anche epatite C

Screening di massa per la positività sierologica a Sars-Cov-2 (Covid-19) a Vanzaghello, ma anche, contemporaneamente, test per verificare l'epatite C. Ad annunciarlo è il sindaco.

Screening di massa per la positività sierologica a Sars-Cov-2 (Covid-19) a Vanzaghello, ma anche, contemporaneamente, test per verificare l'epatite C. Ad annunciarlo è stato, prima il professor Massimo Galli, poi il sindaco vanzaghellese Arconte Gatti, nel corso della presentazione, appunto, del progetto promosso dall'università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Biomediche e Chimiche 'Luigi Sacco' e che sta vedendo protagonista il suo Comune, assieme ad altre realtà della Lombardia. "Un ulteriore e fondamentale tassello che partendo dal presente guarda con particolare attenzione al futuro, in ottica di studi e ricerche importanti per far fronte in maniera sempre più efficace a queste malattie - commenta lo stesso primo cittadino - Per chi prenderà parte all'iniziativa, infatti, sarà possibile, attraverso lo stesso prelievo di sangue, testare pazienti che fossero positivi all'epatite C, malattia subdola, nascosta, però guaribile con una terapia di alcune settimane".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro