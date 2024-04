Il nuovo centro salute ‘Ambrosetti e Calloni” di via Albarina a Vanzaghello è realtà. Domenica scorsa (21 aprile), infatti, ecco il taglio del nastro.

Assistenza, prevenzione e cura: spazi pensati in particolar modo per la popolazione anziana e fragile, ma più in generale per la comunità intera. Il nuovo centro salute ‘Ambrosetti e Calloni” di via Albarina a Vanzaghello è realtà. Domenica scorsa (21 aprile), infatti, ecco il taglio del nastro. Una struttura certamente importante e un luogo che vuole essere un ulteriore tassello di vicinanza alla cittadinanza, al paese ed al territorio. “La scelta cheabbiamo fatto come Amministrazione comunale ha voluto essere una risposta alla crescente richiesta di servizi socio/sanitari di prossimità legata anche al progressivo invecchiamento della popolazione e manifestatasi con grande evidenza durante la pandemia”.

