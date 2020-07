Nella suggestiva cornice del Museo della Tradizione e del Tessile di Busto Arsizio, sabato 4 e domenica 5 luglio verranno effettuate le sessioni di Mototerapia per circa 100 ragazzi.

La Mototerapia Take Away di Vanni Oddera torna a Busto Arsizio per regalare ancora due giorni di intense emozioni ai Ragazzi con disabilità e ai Pazienti Oncologici che ancora non hanno potuto rincontrare i propri Educatori e Amici.

Nella suggestiva cornice del Museo della Tradizione e del Tessile di Busto Arsizio, sabato 4 e domenica 5 luglio verranno effettuate le sessioni di Mototerapia per circa 100 ragazzi della Città in collaborazione con le Associazioni Territoriali.

Grazie all’intraprendenza della Presidente di Mai Paura Onlus, Dottoressa Emanuela Bossi, quest’anno sono state sperimentate soluzioni innovative per rispondere alle esigenze reali delle persone per cui è stata costituita la Onlus, come le dirette Facebook di Mai Paura online e la Mototerapia Take Away Delivery Edition.

Nel proseguire con questa iniziativa positiva per i nostri ragazzi, il Team di Mai Paura ha deciso di riportare Vanni Oddera e la sua Crew in un altro luogo Simbolo della Città di Busto Arsizio come il Museo della Tradizione del Tessile.

L’appuntamento non pubblico e a porte chiuse si terrà nel weekend dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con appuntamenti cadenzati e distanziati nel tempo e saranno sottoposte ad un rigido protocollo di sicurezza che prevede anche il rilevamento della temperatura corporea.

Ai Ragazzi e Ragazze verranno offerte ben quattro esperienze emozionali terapeutiche diverse, suddivise tra Quad, Biciclette, Surf virtuale, Mini moto e le immancabili Moto sia elettriche che a scoppio con l’accompagnamento musicale firmato Virgin Radio con la partecipazione straordinaria del Dj Andrea Rock.

Durante le due giornate verranno effettuate delle riprese video anche con drone che avranno così l’impegno di portare su un circuito nazionale le bellezze della Location.

Durante le due giornate in collaborazione con le Attività del Territorio verrà offerto il pranzo ai Ragazzi nella fascia oraria 12.30/14.30 che verrà organizzato nel quadrilatero del cortile interno del Museo.

L’occasione sarà resa ancora piu speciale e straordinaria dal servizio ai tavoli svolto dai volti più rappresentativi della Città di Busto Arsizio, dai Volontari che si sono impegnati in questa avventura e dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale; alla giornata d’apertura presenzieranno il Vice Sindaco Manuela Maffioli e l’Assessore all’inclusione Osvaldo Attolini.

La Presidente Dottoressa Emanuela Bossi ha dichiarato: “Anche questa volta pensiamo di regalare emozioni ai Ragazzi delle Associazioni ma saremo noi a viverle e sempre più intensamente. Ringrazio personalmente chi ha permesso che queste due giornate fossero così intense, il Sindaco Emanuele Antonelli che ci ha concesso la location e tutte le Attività che ci hanno letteralmente travolti dalla generosità. Grazie a tutti.”

“I miei complimenti alla dottoressa Bossi e a tutto il suo staff per l’entusiasmo e la generosità che sempre dimostrano e il mio grazie per questa ennesima, importante, emozionante occasione di inclusione sociale – afferma il sindaco Emanuele Antonelli -. Saranno due giornate terapeutiche per tutti, non solo per le ragazze e I ragazzi che vivranno l’esperienza in prima persona”.

Le sessioni, per i due giorni, si svolgeranno anche in caso di maltempo.

Il progetto sarà, come tutti gli eventi Mai Paura, completamente gratuito.

Ringraziamo le Attività che hanno partecipato e regalato grandi emozioni ai nostri Ragazzi e le nostre Ragazze tra cui Ristorante Loroverde, Mc Donald’s di Busto Arsizio, Pasticceria Magni di Busto Arsizio La Maison d’Andrè di Gallarate, Pizzeria Da Vito di Magnago, Ristorante La Guardia di Nerviano, Il Bistrot del Genio di Parabiago e Pasticceria Chiara di Olgiate Olona.

A cui vogliamo aggiungere la Signora Laura Spanò e il Signor Gabriele Sommaruga.

Immancabili i ringraziamenti alla Polizia Locale, al distaccamento Garibaldi della Protezione Civile di Busto Arsizio per le attività di prevenzione e controllo che effettueranno e ad Agesp Strumentali per la logistica organizzativa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro