Asfaltature in città

Prosegue il piano di riqualificazione della pavimentazione stradale a Magenta. Dopo l’intervento su via 4 Giugno, dove la nuova asfaltatura è stata completata nei giorni scorsi, i lavori sono ora concentrati su via Cavallari, a dimostrazione di una programmazione puntuale e di un’attenzione costante verso la qualità urbana.

Non si tratta solo di nuove asfaltature, ma di una visione più ampia: in via 4 Giugno, ad esempio, si passerà ora alle rifiniture, con la realizzazione di nuovi stalli di sosta a lisca di pesce. Una modifica che consentirà non solo una migliore organizzazione del parcheggio, ma anche la collocazione di rastrelliere per biciclette. Un piccolo ma significativo passo verso una città più ordinata, attenta alle esigenze dei ciclisti e alla vivibilità degli spazi pubblici.

«Stiamo portando avanti il piano asfaltature nel pieno rispetto dei tempi programmati – sottolinea il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti – con l’obiettivo non solo di migliorare la sicurezza stradale, ma anche di restituire ai cittadini spazi più ordinati e decorosi. L’attenzione verso le due ruote, ad esempio con l’introduzione di aree dedicate ai porta biciclette, ci consente di rispondere in modo concreto alla necessità di evitare biciclette lasciate in modo disordinato sui marciapiedi o lungo le vie principali».

Il cronoprogramma dei lavori prosegue serrato anche nei prossimi giorni:

- fino al 14 luglio: via Cavallari, nel tratto compreso tra la rotatoria 4 Giugno/Espinasse e la rotatoria di via Dante;

- dal 15 al 17 luglio: prosecuzione in via Cavallari, tra via Dante e via Fornaroli/Turati;

- dal 18 al 23 luglio: via Turati, dalla rotatoria di via Fornaroli fino a quella di via Zara;

- dal 23 al 25 luglio: interventi sulla rotatoria tra via Dante e via Sciesa.

