Roccolo: un tavolo tecnico

Un tavolo tecnico da parte del Parco del Roccolo per valutare le proposte compensative della società Solter in merito al progetto di creazione di una discarica di rifiuti speciali.

Così non va e lo ribadisce chiaramente. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, accoglie con soddisfazione la costituzione di un tavolo tecnico da parte del Parco del Roccolo per valutare le proposte compensative della società Solter in merito al progetto di creazione di una discarica per rifiuti speciali tra i territori di Busto Garolfo e Casorezzo. "Finora - ha spiegato - le proposte pervenute dalla società a compensazione del progetto di creazione della discarica sul territorio del Roccolo tra i nostri due Comuni non sono state ritenute conformi alle norme vigenti né al piano di riforestazione del parco, quindi le abbiamo ritenute irricevibili; adesso si valuterà il da farsi con questo tavolo che rappresenta un ulteriore passo in avanti nella discussione sulla questione".

