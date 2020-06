Scontro tra due auto

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri (15 giugno) lungo la via Per Cuggiono a Buscate. Sul posto diversi mezzi di soccorso: i due conducenti trasportati in ospedale.

Due auto coinvolte e due persone trasportate in ospedale. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera lungo la via Per Cuggiono a Buscate. Lo schianto, poco dopo le 21.30, quando, appunto, due veicoli sono entrati in collisione. Subito sul posto, allora, ecco che si sono portate le ambulanze, le automediche, l'elisoccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco. Soccorsi lungo la strada, i conducenti sono stati trasferiti, uno a Varese, l'altro, invece, a Legnano, dove, da quanto si è saputo, si troverebbero ricoverati in prognosi riservata. Gli uomini dell'Arma, intanto, sono al lavoro per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

