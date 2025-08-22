Liberata la volpe investita

Dopo segnalazione di alcuni cittadini nei pressi di Buscate l'animale è stato soccorso e ferito; dopo alcune settimane di cure ora è stata rimessa in libertà nelle aree di Castelletto di Cuggiono.

Dopo quindici giorni di cure, la giovane volpe trovata ferita lo scorso 6 agosto a Buscate è tornata a correre libera nei boschi del nord-ovest milanese. L’animale, un esemplare femmina di due anni, era stato soccorso in difficoltà lungo la SP117 grazie alla segnalazione di alcuni cittadini e al pronto intervento del Nucleo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano.

La volpe presentava ferite e appariva molto dolorante, ma grazie all’intervento dei veterinari e degli operatori del CRAS di Vanzago ha potuto ricevere le cure necessarie e riprendersi pienamente. Dopo la riabilitazione, il Nucleo Ittico Venatorio ne ha seguito il rilascio in natura, in un’area boschiva idonea, garantendo così un ritorno sicuro nel suo habitat naturale nei pressi di Cuggiono.

Un ringraziamento va ai cittadini che hanno segnalato tempestivamente l’animale in difficoltà, agli operatori del CRAS di Vanzago che lo hanno curato e agli agenti della Polizia metropolitana, che hanno collaborato per rendere possibile questo lieto fine.

Una vicenda che conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità locale nella tutela della fauna selvatica, patrimonio prezioso del nostro territorio.

