Verso l’ordinazione di Walter Villa

Tre comunità che si stringono attorno a Walter per accompagnarlo con la preghiera e la gratitudine in questo nuovo inizio di servizio e testimonianza.

Un grande momento di festa e di fede attende diverse nostre comunità: sabato 8 novembre, nel Duomo di Milano, Walter Villa, architetto, marito e papà della parrocchia di Castelletto, sarà ordinato diacono per l’imposizione delle mani dell’Arcivescovo Mario Delpini. Un passo importante nel suo cammino di servizio alla Chiesa, che sarà accompagnato dalla preghiera e dall’affetto delle comunità di Buscate, Castelletto di Cuggiono e Cuggiono, unite in questi giorni da un’unica grande gioia.

Walter, che già lo scorso maggio era stato istituito accolito durante la celebrazione vigiliare della Pentecoste a Sesto San Giovanni, ha vissuto in questi mesi un percorso di formazione e discernimento profondo, sostenuto anche dalla vicinanza della moglie, della famiglia e di tanti amici. L’accolitato, come ricorda la tradizione della Chiesa, è il ministero che prepara in modo particolare al servizio dell’altare e dell’Eucaristia: un segno di disponibilità e di dono che ora trova il suo compimento nella vocazione diaconale.

Per accompagnarlo a questo traguardo, le parrocchie di Buscate, Castelletto e Cuggiono hanno organizzato un triduo di preparazione spirituale che aiuterà le comunità a vivere insieme l’attesa e la preghiera.

Si comincia mercoledì 5 novembre alle 21 nella chiesa di Buscate, si prosegue giovedì 6 sempre alle 21 a Cuggiono, e si conclude venerdì 7 novembre alle 21 nella chiesa di Castelletto. Tre serate di riflessione e raccoglimento per affidare a Dio il cammino di Walter e di tutti coloro che sono chiamati a servire nella Chiesa.

La celebrazione dell’Ordinazione Diaconale si terrà poi sabato 8 novembre alle 17.30 nel Duomo di Milano. Dalla comunità di Cuggiono è prevista la partenza di un gruppo di fedeli alle 15 (con trasporto autonomo), per vivere insieme questo momento indimenticabile di Chiesa ambrosiana.

Ma la festa non finirà in Duomo. Domenica 9 novembre sarà infatti una giornata di gioia comunitaria a Castelletto e Cuggiono. Alle 10, da Cascina Confetteria, partirà un corteo accompagnato dal Corpo Bandistico “Santa Cecilia”, che condurrà i fedeli in chiesa per la Messa solenne delle 10.30.

Al termine della celebrazione, nel salone dell’oratorio, ci sarà un momento conviviale con buffet per condividere la felicità e salutare il neo diacono.

La giornata si concluderà poi alle 16, nella chiesa di Cuggiono, con la preghiera dei vespri, ultimo atto di ringraziamento e di comunione fraterna.

Tre comunità, un solo cuore. Buscate, Castelletto e Cuggiono si stringono attorno a Walter per accompagnarlo con la preghiera e la gratitudine in questo nuovo inizio di servizio e testimonianza.

