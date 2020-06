Mercato... un po' di normalità

L'appuntamento settimanale anche per questo giovedì avrà alcune misure, ma anche delle novità. Rimane in vigore la misurazione della febbre, però senza più il contingentamento.

Mercato... un po' alla volta si va verso la normalità. Già, perché con giovedì questo (18 giugno) il tradizionale e classico appuntamento settimanale di Castano avrà alcuni importanti novità in ottica, appunto, della ripresa. Più nello specifico, allora, se da una parte resteranno attive ancora la misurazione della febbre all'entrata e, quindi, ingresso e uscita separati, dall'altra ecco che non ci sarà più il contingentamento e avranno la possibilità di essere presenti anche i gli spuntisti. "Per giovedì abbiamo deciso di seguire queste linee - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Dalla prossima settimana, poi, vedremo. E' fondamentale, infatti, adesso che la situazione positivi al Coronavirus è arrivata a zero, cercare di non abbassare la guardia e garantire la massima sicurezza ai commercianti ed ai clienti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro