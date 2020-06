Musikademia: riapre la segreteria

A partire da sabato 20 giugno, riaprirà la segreteria di Musikademia. Si potrà andare a trovare l'importante realtà anche solo per richiedere informazioni in merito all'attività.

A partire da sabato 20 giugno, riaprirà la segreteria di Musikademia. Si potrà andare a trovare l'importante realtà anche solo per richiedere informazioni in merito all'attività. L'apertura sarà garantita solo il sabato dalle 11.30 alle 12.30 presso la sede di Vanzaghello, via Cavour 19. "Riceveremo solo su appuntamento, da richiedere via mail (scrivendo a musikademia [at] gmail [dot] com) oppure via telefono (contattando il numero 327/6228590).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro