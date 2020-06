La musica per ripartire

Il centro 'Sandro Pertini' del quartiere Mazzafame di Legnano ha in programma, a partire dal 20 giugno prossimo, una serie di serate a tutta convivialità a base di note e di cibo.

Come ci si può lasciare alle spalle il dramma del Covid-19 e cercare di ridare alla propria vita un assetto di normalità? Anche la musica può essere d'aiuto. E il centro 'Sandro Pertini' del quartiere Mazzafame di Legnano ne è pienamente consapevole, tanto da avere promosso a partire dal 20 giugno una serie di serate a tutta convivialità a base di note e di cibo. Alla possibilità di gustare buona musica, infatti, si affiancherà quella di potersi deliziare con una cena. Tutte le serate, che saranno con prenotazione obbligatoria, prenderanno il via alle 20 nel quartier generale del centro in via dei Salici. Si comincerà da sabato 20 giugno con Paolo Colombo che proporrà una serata sul tema 'Dove eravamo rimasti' imperniata soprattutto sulla musica della televisione. La musica popolare lombarda sarà invece al centro della scena nell'appuntamento di sabato 27 con Francesco Marelli e le 'Canzoni d'osteria'. Sabato 4 luglio i gioielli più belli del panorama musicale italiano saranno fatti brillare dalle note del duo Lucia-Sergio. Ai fan del 'molleggiato' Adriano Celentano è, invece, dedicato lo spazio di sabato 11 con la serata "E perciò canto così", verso tratto dal brano 'Il tuo bacio è come un rock'. Sabato 18 l'attenzione si sposta sul folk irlandese con un'esibizione dei Neurospin. Sabato 25 sguardo puntato sul fascino del "Mediterraneo" declinato in sonorità da "De terra" con un appuntamento dal titolo 'Ragioni e regioni del mediterraneo'. Sabato primo agosto l'ultima proposta, solo in ordine cronologico e non certo per rilevanza; il duo Teo e Sandro ripercorrerà i migliori brani del cantautorato italiano. Per le prenotazioni occorrerà contatare lo 0331/458949 oppure il 377/1296375. Musica eterogenea per un solo, chiaro obiettivo: scacciare il Covid-19 e il dolore che esso ha procurato ridando fiato alla voglia di aggregazione sociale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro