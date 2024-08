Con il jazz dell’Infinity World Quartet riprende la Bella Estate

Sul palco del cortile dei gelsi salirà l’Infinity World Quartet, formazione composta da elementi di caratura mondiale. Appuntamento sabato 24 agosto alle 21.30 presso il Castello.

Dopo la pausa in occasione della settimana ferragostana riprendono sabato 24 agosto alle 21.30 al Castello gli appuntamenti de la Bella Estate. Sul palco del cortile dei gelsi salirà l’Infinity World Quartet, formazione composta da elementi di caratura mondiale come Michele Fazio (piano), Aska Maret Kaneko (violino e voce), Carlos “el tero” Buschini (basso) e Fausto Beccalossi (fisarmonica) che propone un jazz elegante in cui confluiscono culture musicali di tre continenti e che è il risultato di “Infinity”, progetto che sta ottenendo importanti riconoscimenti a livello internazionale. Il concerto rientra nel programma 2024 di Jazz Altro.

Michele Fazio, pianista e compositore, è noto anche per le sue collaborazioni con il regista Sergio Rubini, per cui ha firmato le colonne sonore di diversi suoi film. Aska Kaneko Maret è una virtuosa del violino con capacità tecniche ed espressive capaci di incantare le platee di tutto il mondo. Carlos Buschini è un contrabbassista argentino che, oltre a collaborare con musicisti che hanno fatto la storia del folklore latino americano, come Mercedes Sousa, è stato componente storico del “Tango Negro” del compianto Juan Carlos Caceres. Fausto Beccalossi, ospite nel progetto, è unanimemente considerato uno dei massimi specialisti in campo nazionale e internazionale della fisarmonica. Richiestissimo sulla scena, è conteso da artisti come Enrico Rava, Gabriele Mirabassi e Paolo Fresu.

L’ingresso è libero senza prenotazione.

