Musiche dell'est alla baita degli alpini di Legnano. L'appuntamento è venerdì 2 agosto alle 21.30 quando si esibirà Simcha Ben, trio formato da Rouben Vitali (clarinetto/sax), Fabio Marconi (chitarra/bombardino) e Davide Bonetti (fisarmonica) e impegnato in un ideale viaggio musicale nell’Est europeo e medio orientale che spazierà dalle steppe russe alla tradizione ebraica, dai ritmi balcanici a quelli greci. Ingresso libero.

