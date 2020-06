Comune a fianco della banda

Il Comune di San Giorgio su Legnano, consapevole della preziosità della presenza del corpo bandistico sangiorgese, ha erogato all'importante realtà un contributo di mille euro.

Del Comune rappresenta uno dei biglietti da visita dorati. Vuoi perché, nelle occasioni di socialità e nelle cerimonie che avvengono in paese, le sue note non mancano mai, ma vuoi anche per il suo ruolo di fare crescere nella musica chi lo compone. Il Comune, consapevole della preziosità della presenza del corpo bandistico sangiorgese, ha deciso di venire ancora una volta incontro alle sue esigenze organizzative e logistiche erogandogli un contributo di mille euro. E questo, si legge nel testo della delibera, "Considerato che il corpo musicale sangiorgese collabora da diversi anni con l'Amministrazione comunale per la valorizzazione degli appuntamenti istituzionali e culturali organizzati dall'ente e la promozione di eventi musicali rivolti a tutta la cittadinanza a titolo gratuito". Riconoscimento, quindi, quantomai opportuno ad un sodalizio che, grazie alla musica, unisce tra loro carte d'identità differenti per età , ma accomunate da una passione per le dodici note.

