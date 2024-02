Pianoforte in dono al Comune

Per il Comune di San Giorgio su Legnano è stata... una dolce musica. La giunta retta dal sindaco Claudio Ruggeri si è, infatti, vista fare il dono di un pianoforte a beneficio di tutta la cittadinanza.

Per il Comune di San Giorgio su Legnano è stata... una dolce musica. La giunta retta dal sindaco Claudio Ruggeri si è, infatti, vista fare il dono di un pianoforte a beneficio di tutta la cittadinanza. La strenna proviene dalla famiglia di Mario Solbiati che, per oltre trent'anni, ha ricoperto il ruolo di presidente del corpo bandistico Sangiorgese che, oltre ad allietare con la sua musica iniziative pubbliche e sociali cittadine, ha anche formato generazioni di musicisti. L'idea è nata ispirandosi all'intuizione dell'artista inglese Luke Jerram da cui nacque il progetto "Street piano, play me, I'm yours". Un progetto che, dal 2008, ha consentito di portare in cinquanta città del mondo più di 1500 pianoforti in luoghi pubblici come parchi, stazioni e mercati rionali, pronti per essere suonati dai cittadini. Il pianoforte, su cui campeggerà una targa in memoria di Solbiati, sarà collocato vicino alla sala consiliare Giacomo Bassi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!