Imu e Tari... dopo

Posticipate le scadenze di Imu e Tari a Robecchetto con Induno. Vista la delicata emergenza e la crisi economica, il Comune si è attivato per venire incontro alla popolazione.

Imu e Tari: si va incontro ai cittadini per far fronte il più possibile alla delicata emergenza Coronavirus ed alla crisi economica che ne è derivata. Così, ecco che il Comune di Robecchetto con Induno ha deciso, appunto, che la prima rata dell'Imu, che ha scadenza il 16 giugno, si potrà pagare fino al 16 settembre senza applicazione di mora e interessi (saranno esclusi dalla facilitazione solo gli edifici di categoria catastale D perché in questo caso il tributo è dovuto allo Stato), mentre per quanto concerne la Tari... "Come già comunicato abbiamo deliberato lo spostamento delle scadenze previste il 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre - scrive il sindaco Giorgio Braga - Le nuove modalità, dunque, sono: prima rata, scadenza al 31 luglio con la possibilità di pagarla sino al 31 ottobre senza nessuna mora od interesse; seconda rata, scadenza al 31 ottobre con la possibilità di pagarla sino al 30 novembre senza nessuna mora od interesse e, infine, terza rata scadenza al 30 novembre con la possibilità di pagarla sino al 15 dicembre senza nessuna mora od interesse. Entro fine mese arriverà a casa la lettera con gli F24 e gli importi da versare".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro