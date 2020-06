'Distanti, ma vicini col cuore"

Robecchetto con Induno e Malvaglio sono pronto per il centro estivo: si partirà il 15 giugno con i bimbi dai 3 ai 5-6 anni, poi sarà volta dei più grandi, invece dal 22 giugno.

I primi a partire saranno i bimbi dai 3 ai 5-6 anni (la scuola dell'Infanzia) dal 15 giugno al 31 luglio, ma intanto si sta lavorando anche per programmare ed organizzare l'attività con i più grandi (che prenderà il via, invece, dal 22 giugno). Robecchetto con Induno e Malvaglio, insomma, preparano il centro estivo, certamente un'importante occasione per i giovani di vivere il prossimo periodo dopo i mesi lunghi e difficili di emergenza Coronavirus. "L'iniziativa, promossa in collaborazione con Azienda Sociale e Parrocchia - scrive il sindaco Giorgio Braga - è rivolta ai nostri figli dai 3 ai 14 anni. Come detto, allora, quello per i bimbi dai 3 ai 5-6 anni è già pronto e inizierà da lunedì 15 giugno per 7 settimane, sino a venerdì 31 luglio. Voglio ringraziare tutte le persone, iniziando dall'assessore all'Istruzione Annalisa Baratta, per il grande lavoro fatto. Lavoro reso complicato sia da tutte le norme da rispettare che la situazione attuale impone sia dal breve lasso di tempo a disposizione per concretizzare il progetto. In settimana, tramite piattaforma digitale, si terrà una riunione riservata ai genitori dei bimbi iscritti". Più nello specifico, poi, il servizio 'R...estate distanti, ma... vicini con il cuore' (questo il titolo) sarà strutturato sull'arco dell'intera giornata (dalle 9 alle 16) e vedrà una serie di momenti specifici e particolari (laboratorio creativo, oltre ad attività all'aperto). Per ragioni di sicurezza e di gestione delle classi, quindi, l'iscrizione dovrà essere effettuata per le prime tre settimane consecutive e, successivamente, per un minimo di due settimane consecutive (il costo settimanale è di 80 euro e buono mensa 2,80 euro; informazioni in Comune, ufficio Scuola al numero 0331/875600).

