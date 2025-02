Lettura e laboratorio in biblioteca

Lettura animata ‘Mi piacciono gli incubi’, laboratorio per creare insieme un acchiappasogni (a cura di Emanuela De Dionigi e Alice Calcaterra) e, per concludere, un piccolo brunch.

Lettura animata ‘Mi piacciono gli incubi’, laboratorio per creare insieme un acchiappasogni (a cura di Emanuela De Dionigi e Alice Calcaterra) e, per concludere, un piccolo brunch dolce salato offerto dalla Cooperativa sociale ‘Il Naviglio’: appuntamento sabato 15 febbraio alle 10 in biblioteca a Robecchetto con Induno. L’iniziativa è gratuita con prenotazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!