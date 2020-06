Il mercato non cambia

Benché sia possibile farlo, a Castano si è deciso anche per questo giovedì di mantenere attive tutte le misure: di nuovo, allora, misurazione della febbre e ingressi contingentati.

Misurazione della temperatura corporea e ingressi ancora contingentati: benché fosse possibile farlo, almeno per ora non si cambia. E, così, ecco che anche in questa settimana il tradizionale mercato cittadino del giovedì a Castano proseguirà sulla stessa direzione percorsa durante l'emergenza Coronavirus. "Una scelta per garantire la massima sicurezza alla popolazione ed ai commercianti - spiega l'assessore Luca Fusetti - Come Amministrazione comunale, quindi, si è deciso, appunto, di continuare a mantenere in vigore le principali misure anche nella giornata di domani (4 giugno). Nello specifico, pertanto, verrà ancora misurata la febbre all'ingresso con gli accessi contingentati che saranno, però, un po' più elastici e liberi rispetto alle scorse settimane, mentre, come previsto dalle apposite ordinanze e direttive, sono un obbligo l'uso delle mascherine ed il distanziamento. Ci stiamo muovendo e ci muoveremo un passo alla volta, proprio perché chi verrà al mercato e gli ambulanti siano tutelati e salvaguardati in maniera concreta e puntuale".

