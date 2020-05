Processione da casa

Il tradizionale appuntamento per la Festa Patronale di Vanzaghello, quest'anno, viste le limitazioni per l'emergenza Coronavirus, si svolgerà senza la presenza dei fedeli.

Ovviamente, per le limitazioni e le misure di sicurezza per l'emergenza Coronavirus, l'appuntamento sarà modificato rispetto alla normalità, ma, comunque, questo non impedirà domani che la tradizionale Processione Mariana per la Festa Patronale di Vanzaghello venga svolta. E, così, ecco che l'importante momento religioso (senza la presenza della popolazione; ci saranno solamente gli addetti) è in programma alle 21 di domenica 31 maggio. I fedeli che, dunque, abitano nelle vie dove la stessa passerà, potranno assistere dalle finestre, dai balconi o all'interno dei cortili (non in strada); l'intera Processione, comunque, verrà trasmessa sui canali parrocchiali. Al termine, poi, lancio dei palloncini luminosi dalle case dei ragazzi e delle ragazze.

