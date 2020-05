Il cinema... come lo vuoi tu!

Online un breve questionario rivolto agli utenti per comprenderne gusti ed esigenze del pubblico in vista di una riapertura della Sala al pubblico, il prossimo giugno.

Le Sale di territorio ed in particolare le nostre Sale di Comunità della Diocesi (ACEC), si preparano alla possibile riapertura in giugno organizzandosi per la sicurezza del pubblico sul posto e per integrare la propria offerta con iniziative inedite e nuove modalità di fruizione. A questo scopo, online un breve questionario rivolto agli utenti per comprenderne gusti ed esigenze.

"Lanciato nel pomeriggio di giovedì 21 (maggio 2020), in poche ore abbiamo già superato i 300 aderenti. Poche e semplici domande per avere una idea di chi sia il nostro pubblico e quali siano le aspettative rispetto alla riapertura", spiega il Direttore di CTN Magenta, Alberto Baroni. "Il questionario rimarrà perfettamente anonimo e senza possibilità anche per lo Staff di identificare l'utente". Per partecipare all'iniziativa basta andare sul sito della Sala magentina www.teatronuovo.com e cliccare sul banner "partecipa al nostro sondaggio".

Le indicazioni del pubblico - sulla maniera di ricevere le notizie della Sala quanto sulle preferenze di contenuti - ci saranno preziose per calibrare la riapertura: quella fisica in sala (la quale sarà necessariamente "contingentata" sino a fine dell'emergenza virus) e quella dei contenuti digitali ad integrazione. "Molte Case di distribuzione cinematografica stanno sperimentando forme di fruizione on demand : non solo di film già usciti ma soprattutto per le Prime Visioni" - spiega Baroni; "Sono diversi i film rimasti 'al palo' da marzo ad oggi, con la stagione estiva in arrivo, a causa della chiusura per Covid-19. Alla sofferenza finanziaria di sale e lavoranti dello spettacolo, si aggiunge l'oggettivo problema di opere che vorrebbero 'vedere la luce', essere messe a disposizione del pubblico". Ed ecco quindi una alternativa possibile, agganciandosi a piattaforme dedicate per non perdere alcuni tra i titoli più attesi della stagione 2020. "Ci interessa capire, in particolare, se una significativa fetta del nostro pubblico gradirebbe questa alternativa (fermo restando che per noi il Cinema è la SALA !) - che CTN MAGENTA si impegnerebbe a reperire tra le migliori a disposizione con accesso collegato alla nostra Sala - fino a che la situazione non tornerà alla normalità".

Ma vi sono poi in cantiere importanti novità ed iniziative riguardanti il teatro; "Il nostro ragionamento vuole essere globale e di medio periodo, pronti ad affrontare una riapertura totale o a dover attrezzarsi anche per il prossimo autunno... periodo per noi molto importante anche per lo spettacolo dal vivo, il nostro TiRaccontUnLibro, in primis".

Insomma, non rimane che partecipare al questionario di CinemaTeatroNuovo e, per chi non l'avesse ancora fatto, iscriversi alla Newsletter od alla lista Whatsapp, per rimanere ... sempre aggiornati !

Ecco il link diretto al questionario : https://forms.gle/yr1MGTTUuMJg3yKz9

IL TESTO INTRODUTTIVO AL QUESTIONARIO ONLINE : << Come ben sai, in questi mesi cinemateatroNuovo è necessariamente rimasto chiuso e ha dovuto sospendere ogni attività nella Sala per l’emergenza Covid-19. In questi giorni ci stiamo preparando a riaprire la Sala e ripartire, nelle forme e nei modi possibili per tutelare la vostra salute. Ma questo periodo è anche l’occasione per pensare nuove iniziative, per progettare nuove modalità di fruizione del cinema e del teatro, per inventarci qualcosa di inedito che possa, se necessario, convivere col virus. Abbiamo quindi bisogno del tuo aiuto, per conoscere meglio i tuoi interessi e le tue aspettative e rispondervi al meglio. Ti chiediamo di rispondere a queste semplici e brevi domande e condividere questo questionario con i tuoi amici, familiari e conoscenti.

