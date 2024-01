Torna da martedì 30 gennaio 'La Grande Arte al Cinema' al Nuovo di Magenta. Klimt, il Museo Egizio di Torino e Hopper: un tris fenomenale per vecchi e nuovi appassionati.

Continua la serie di documentari sull’arte realizzata da Nexo Digital e che tanto successo da diversi anni sta riscuotendo appagando appassionati di sempre ed avvicinandone di nuovi, in un connubio unico tra arti pittoriche, spazi museali e cinema. Il cartellone del secondo ciclo 2023-24 al Nuovo di Magenta propone un viaggio dalla Vienna della c.d. “secessione” dell’ormai iconico Gustav Klimt e la magnificenza dorata e sensuale del suo “Il BACIO”, uno dei dipinti più suggestivi, conosciuti e riprodotti del mondo. Una tappa straordinaria, sulla scia dell’oro e della magnificenza tra i reperti dell’Antico Egitto al Museo di Torino (“UOMINI E DEI. LE MERAVIGLIE DEL MUSEO EGIZIO”); si approderà infine oltreatlantico con un autore negli ultimi anni giunto al grande pubblico, il maestro Edward Hopper (“Una storia d’amore americana”), con le sue tele inconfondibili e magnetiche, dalle atmosfere solitarie fonte di ispirazione per molti autori cinematografici. CinemaTeatroNuovo di Magenta propone questi imperdibili documentari artistici con doppia proiezione, pomeridiana (15:30) e serale (21:15) nei martedì 30 gennaio (Klimt), 19 marzo (Museo Egizio) e 9 aprile (Hopper) 2024. “Un impegno della nostra Sala di Comunità magentina – commenta il Direttore Alberto Baroni – nel proporre contenuti culturali di eccellenza al nostro pubblico di vecchi e nuovi appassionati. Anche in questo caso, come per il ciclo FilmForum, vogliamo venire incontro alle esigenze di molti proponendo la proiezione serale e pomeridiana”. Informazioni, approfondimenti ed acquisti online senza commissioni aggiuntive di prezzo sul sito www.teatronuovo.com. Ingresso 10 euro (valida la carta 'Amici del CTN Magenta' e riduzioni per giovani sino a 26 anni e per gli over 65)

