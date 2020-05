Da domani (giovedì 21 maggio) anche a Castano torna il mercato cittadino con tutti i prodotti. Non solo generi alimentari, insomma, ma pure il resto. Ecco alcune indicazioni.

La 'prima' ufficiale post lockdown. Già, perché da domani (giovedì 21 maggio) anche a Castano è pronto a riaprire i battenti il normale mercato cittadino. Non più soltanto i generi alimentari, insomma, ma, adesso, anche tutto il resto. "L'area, quindi, è stata riorganizzata proprio per consentire il regolare svolgimento del servizio, nell'ottica del rispetto delle normative e delle misure di sicurezza previste dall'ordinanza - spiega il comandante della Polizia locale, Massimo Masetti". Nello specifico, verrà utilizzata l'intera piazza Ardizzone, compresi i posteggi davanti alle scuole, poi in via Magenta e verso la via Acerbi saranno realizzate due differenti corsie di immissione degli utenti che convergeranno al centro dove ci sarà l'ingresso (mentre l'uscita si troverà nelle vicinanza della casa dell'acqua). "Qui - continua Masetti - ci saranno gli operatori per svolgere tutte le necessarie procedure di regolarizzazione e contingentamento degli accessi (misurazione della temperatura corporea, verifica che la popolazione abbia la mascherina, distanziamento, ecc...); lo stesso, ovviamente, verrà fatto dentro l'area mercato". Ancora, per quanto riguarda il numero dei banchi, ce ne saranno 74, con la capienza complessiva per i clienti che sarà di 120 persone. "Da segnalare, infine, che sia questo giovedì che il prossimo - conclude il comandante - non è prevista la presenza degli spuntisti".

