'Leggi un libro, un altro in regalo'

L'ultima iniziativa promossa dal Comune di Turbigo, con la biblioteca. Prendi in prestito un libro, fai una recensione e le migliori riceveranno un buono 'acquisto libro'.

'Leggi un libro... Noi te ne regaliamo un altro': si intitola così l'ultima iniziativa messa in campo dal Comune di Turbigo e rivolta ai ragazzi nati dall'anno 2001 al 2009. Una nuova occasione, insomma, di vicinanza alla popolazione, appunto, più giovane in un momento complesso come quello dell'emergenza Coronavirus. Più nello specifico, da lunedì 18 maggio riaprirà la biblioteca e coloro che avranno voglia di aderire a questa proposta, allora, sono invitati a recarsi proprio nella struttura comunale per scegliere e prendere in prestito un testo di almeno 50 pagine. "A lettura ultimata - scrive l'Amministrazione comunale in una nota - dovranno scrivere a mano una recensione (della lunghezza massima di una pagina, formato A4) e inviarla via mail all'indirizzo protocollo [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it, entro e non oltre il 10 luglio. Dopo di allora, una giuria (composta da sindaco, dirigente scolastico e presidente della Pro Loco) sceglierà le 100 migliori ed ai lavori selezionati sarà donato un buono 'acquisto libro' del valore di 20 euro. Questi ultimi, infine, saranno spendibili presso le cartolibrerie turbighesi 'Sartorelli' (via Fredda) e 'Carta&Penna' (via Allea)".

