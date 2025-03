Gian Andrea Cerone in biblioteca

Quali sono le conseguenze del male? Qualche risposta alla non semplice domanda ha provato a darla Gian Andrea Cerone, autore dell'omonimo volume. Lo scrittore sarà ospite di una serata in programma giovedì 27 marzo alle 21 alla biblioteca di Turbigo.

Quali sono le conseguenze del male? Qualche risposta alla non semplice domanda ha provato a darla Gian Andrea Cerone, autore dell'omonimo volume. Lo scrittore sarà ospite di una serata in programma giovedì 27 marzo alle 21 alla biblioteca di Turbigo. Con lui dialogherà Laura Orsolini, esponente della libreria Millestorie di Fagnano Olona. Classe 1964, Cerone ha una vasta esperienza nell'ambito della comunicazione e dell'editoria e ha ricoperto il ruolo di responsabile delle relazioni istituzionali per il Ministero dello sviluppo economico e a Expo 2015 fondando poi la piattaforma editoriale podcast Storie Libere. Per due suoi romanzi, "Le notti senza sonno" e "Il trattamento del silenzio" è stato finalista al premio Scerbanenco. "Le conseguenze del male" - spiega una nota - è un romanzo tutto giallo e noir dal ritmo narrativo molto intenso, un vero e proprio vortice di personaggi e inganni, di colpi di scena e crimini ambientati in una malinconica Milano d'agosto, nell'opera di Cerone ci sono tutte le sfaccettature sociali della Milano e dell'Italia, dal tema della vessazione delle donne al risvolto psicologico dei cattivi, dal milanese bene e borghese al riscatto degli emarginati".

