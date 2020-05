'Volontari Covid-19' davanti agli ospedali

Il gruppo, nato a Magnago, per far fronte, assieme a Comune, Protezione Civile e alcune associazioni, all'emergenza Coronavirus, adesso anche nei nosocomi di Cuggiono e Legnano.

Prima di entrare in ospedale loro sono lì, proprio all'ingresso, per misurare la temperature corporea, monitorare la situazione e dare eventuali informazioni o indicazioni. Quelli che a Magnago e Bienate, dove si sono costituiti (giovani e adulti che, a fianco del Comune, della Protezione Civile e di alcune associazioni cittadine , fin dall'inizio dell'emergenza, sono in campo per portare sostegno e aiuto alla popolazione del capoluogo e della frazione) sono stati ribattezzati 'Volontari Emergenza Covid-19', eccoli oggi in prima linea, appunto, anche nei nosocomi di Cuggiono e Legnano. L'impegno, l'attenzione e il grande lavoro, insomma, che escono dai confini comunali e vanno in tutto il territorio e nelle strutture sanitarie, tra i principali punti di riferimento in questa difficile e lunga battaglia contro il Coronavirus. "La nostra attività - spiegano (una proposta che parte dalla condivisione tra ASST Ovest Milanese e Onlus 'ditutticolori' - centro di informazione e ascolto per far fronte al disagio psichico) - si concentra principalmente nella misurazione della febbre e nel verificare gli accessi ai due presidi ospedalieri. Più nello specifico, i volontari (una decina di persone in totale), suddivisi in turni e assieme ad alcuni incaricati degli stessi ospedali, sono presenti, durante l'arco della settimana (dal lunedì al venerdì a Cuggiono, il sabato e la domenica, invece, a Legnano) proprio davanti agli ingressi, per interagire con quanti arrivano per effettuare esami, prestazioni mediche oppure per prenotare visite e quant'altro". L'obiettivo, alla fine, è quello di dare il maggior sostegno possibile all'utenza in un periodo già di per sé complesso a causa della pandemia che ha colpito l'Italia e delle differenti misure e regole di sicurezza e tutela da seguire per evitare il contagio. "Ad esempio si ricorda l'obbligo di utilizzare le mascherine a protezione di bocca e naso (fornendole qualora quelle indossate non siano conformi), ancora si invitano i presenti alla pulizia delle mani con il gel igienizzante prima di entrare, fino ad informarli del distanziamento tra le persone ed a rispondere alle eventuali domande o richieste di chiarimento che ci vengono fatte".

