L'aiuto sulle 'due ruote'

Non nuovo ad iniziative benefiche, il Moto Club Magenta si è distinto anche in questo momento difficile per il suo servizio in favore della comunità. Sposando un’idea del Magazine on line aMotoMio.it il sodalizio Magentino ha stipulato un accordo con la locale amministrazione per un concreto aiuto ai più bisognosi. Un servizio volontario, gratuito, che gli attivi soci del Moto Club hanno svolto, e svolgeranno, effettuando la consegna a domicilio, all’interno del territorio comunale, di medicinali urgenti in aiuto ai meno fortunati, gli anziani e chi, comunque, non può uscire di casa. Accordi portati avanti e poi gestiti con la raccolta dei nominativi dei Motociclisti e il successivo coordinamento dal Presidente del Moto Club Magenta Oreste Ticozzelli. Nella sostanza, in seguito alla chiamata del referente comunale, il volontario deve ritirare i farmaci nella Farmacia segnalata, anticipare il costo e consegnare al domicilio, con tutte le precauzioni e protezioni richieste dal protocollo relativo al COVID-19 i farmaci e il rimborso. Un servizio apprezzato e funzionale, ovviamente riservato ai cittadini non contagiati per non mettere in pericolo i volontari, che è probabilmente un inizio di una collaborazione più ampia tra l’amministrazione Comunale e i Motociclisti. Non solo rispondendo alla chiamata della FMI (Federazione Motociclistica Italiana) il Moto Club si è reso disponibile per un servizio volontario motociclistico che si è concretizzato nell’affiancamento alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile. Un sostegno per aiutare i passeggeri negli spostamenti all’interno della Stazione stravolta dai nuovi percorsi obbligati, necessari per rispettare le regole di contenimento del virus e del distanziamento sociale che il Coronavirus ha richiesto. In questo caso oltre al Moto Club Magenta e a diverse realtà milanesi si sono resi disponibili anche i soci del Moto Club Arluno racing team Wiking per garantire una adeguata rotazione sui turni di servizio previsti. Ancora una volta il motociclismo si è reso protagonista nel momento del bisogno, altro che “Brutti, sporchi e cattivi”.

