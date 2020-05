'Aiutiamo la Fantasia'

Materiali per la scuola in dono ai reparti di Pediatria ed ai bambini vulnerabili. Quando l'unione fa la forza, o meglio, in questo caso, ha fatto e fa solidarietà.

Dice quel vecchio detto che "L'unione fa la forza", ma in questo caso sarebbe il caso di dire che "Fa solidarietà". La partnership infatti, tra Aldieri for Children (onlus a sostegno dei bambini malati oncologici fondata dai proprietari di un’azienda di logistica), Pigna (storico brand di articoli per la scuola) e Quiqueg (agenzia di comunicazione che ha lanciato il progetto no profit QuarARTEnae) ed ecco 1500 kit scuola donati ai reparti di pediatria degli ospedali di Milano e dintorni e alcune associazioni di volontariato che aiutano bambini in difficoltà. Più nello specifico, l'iniziativa ha visto consegnare i piccoli quaderni di 'Parole Ostili' (la collezione speciale di quaderni Pigna dedicata al Manifesto della Comunicazione Non Ostile), album con le attività della QuarARTEna, per immaginare la città ideale, e pennarelli e album da disegno Pigna. E sono davvero numerose le strutture ospedaliere e le realtà coinvolte: San Carlo, San Paolo, Buzzi-Sacco, Niguarda, Policlinico di Milano, Fondazione Arché, Zumbimbi, ASST Magenta, ASST Melegnano-Martesana e ASST Busto Arsizio.

