San Valentino: cardiologia aperta

Prevenzione Cardiovascolare in occasione di San Valentino: un'iniziativa all'Ospedale Fornaroli di Magenta

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, l’Ospedale "Fornaroli" di Magenta ospiterà un’iniziativa di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Dalle ore 14:00 alle 16:00 infatti, i cittadini avranno la possibilità di accedere gratuitamente e senza necessità di prenotazione agli ambulatori del blocco cardiologico, situati al 4° piano dell'ospedale. Durante il pomeriggio, medici e specialisti saranno a disposizione per leggere i referti medici, analizzare i fattori di rischio cardiovascolari, fornire informazioni sulla prevenzione delle patologie cardiache e rispondere a tutte le domande dei partecipanti.

“Il giorno di San Valentino è un’occasione ideale per riflettere sul benessere del cuore – afferma la dott.ssa Alessandra Russo, Direttore della Cardiologia e dell'UTIC dell’Ospedale di Magenta. I nostri cardiologi saranno a disposizione della comunità in questa iniziativa che si inserisce in un percorso di sinergia tra la nostra struttura ospedaliera e il territorio. La salute delle persone è al centro del nostro impegno, e siamo fermamente convinti che la prevenzione sia un pilastro fondamentale per mantenere in salute il nostro sistema cardiovascolare.”

L’iniziativa di Magenta rientra nella campagna nazionale “Cardiologie aperte 2025”, promossa dalla Fondazione "Per il tuo cuore" e dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie del cuore.

Francesco Laurelli, Direttore Generale dell'ASST di Magenta, commenta: “La nostra ASST è sempre in prima linea per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, non solo attraverso la cura, ma anche attraverso l’educazione a uno stile di vita sano. Iniziative come quella di San Valentino, insieme ad altre attività promosse dalla nostra Azienda, sono fondamentali per aumentare la consapevolezza e la cultura della prevenzione. Speriamo in una grande adesione da parte della popolazione, per fare davvero la differenza nella protezione della salute del cuore".

Questa giornata rappresenta un’importante opportunità per prendersi cura del proprio cuore, scoprire eventuali fattori di rischio e ricevere consigli preziosi dai professionisti del settore. Un'occasione per "amare" il proprio cuore, anche al di là della festa di San Valentino.

