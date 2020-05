Il nuovo servizio attivato dalla biblioteca di Turbigo. Consegna di libri, CD o DVD direttamente nelle abitazioni. L'iniziativa per i residenti in paese che hanno più di 65 anni.

Emergenza Coronavirus e biblioteca chiusa. Ma non è un problema, perché se il cittadino non può venire, beh... ci pensa la stessa realtà comunale ad andare a casa sua. L'ultima iniziativa pensata dall'Amministrazione di Turbigo, infatti, si chiama, appunto, 'La biblioteca in casa tua', ossia un vero e proprio prestito a domicilio per i cittadini con più di 65 anni. L'iniziativa prenderà il via da lunedì 11 maggio e darà la possibilità ai turbighesi di ricevere direttamente nelle loro abitazioni i libri. Come funziona, nello specifico? Innanzitutto, i giorni e gli orari di consegna sono il martedì e il giovedì, dalle 10.30 alle 12.30, quindi per la scelta bisognerà consultare il catalogo online sul sito internet www.fondazioneperleggere.it (assicurandosi che il documento sia disponibile nella struttura di Turbigo - cercare l'autore oppure il titolo del testo, del CD o DVD che interessa), successivamente sarà necessario contattare la biblioteca stessa (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 0331/891175) oppure scrivere una mail a biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it per prenotare; infine, un operatore del Comune verrà a casa per le consegne. Da sottolineare che, al momento della distribuzione dovranno essere indossati tassativamente mascherina e guanti, che la stessa consegna verrà effettuata al cancello o, comunque, fuori dalla porta senza contatti tra utenti e operatore e, in ultimo, che i testi da restituire dovranno essere riposti in un sacchetto. Il servizio, poi, non può essere svolto per chi è positivo al COVID-19 o per chi è in regime di isolamento.

