La spesa con 'DoveCompro Altomilanese'

Portale online e pagine Facebook e Instagram create da Mara Gotti e Thomas Montorfano di 'Web che Comunica'. Un servizio per avvicinare i cittadini ai commercianti locali e viceversa.

Alla regia Mara Gotti e Thomas Montorfano di 'Web che Comunica'; la proposta, poi, pensata per mettere in contatto i cittadini con i commercianti e viceversa. Ecco, allora, 'DoveCompro Altomilanese', il servizio online che semplifica la spesa. Più nello specifico, il nuovo portale, affiancato alle pagine Facebook e Instagram, ha l’obiettivo di soddisfare la domanda ed offerta tra le persone e gli esercizi commerciali locali, attraverso la comunicazione diretta tra le due parti. "Il progetto è stato concepito per aiutare la comunità dell'Altomilanese in questo momento difficile di emergenza - spiegano i due promotori, Ma l’intenzione è quella di dar vita ad uno strumento utile anche quando si ritornerà alla

normalità". Chi mi consegna a casa la frutta? Sapete dove posso trovare la farina? E, ancora, tante altre domande che, chissà quante volte ci siamo fatte, beh... adesso basterà andare, appunto, su www.dovecomproaltomilanese.it e qui si potranno scoprire le attività del territorio e le categorie di prodotti disponibili, e non solo. "C'è, infatti, pure la possibilità di vedere chi offre il servizio a domicilio, in quali paesi e mettersi in contatto diretto con il

commerciante con un semplice click". Per chi volesse saperne di più, dunque, può visitare il sito web e, in parallelo, Facebook (@DoveComproAltomilanese) e Instagram (@dovecompro_altomilanese). Un sostengo ed un aiuto concreto e mirato, insomma, in un periodo complesso come quello che l'Italia intera sta vivendo. "Vivendo in prima persona questa situazione, ci siamo attivati per poter dare il nostro contribuito creando ed offrendo la proposta in maniera totalmente gratuita fino a settembre, senza alcun tipo di costo, vincolo o clausola. Perché quando la pandemia diverrà un ricordo, non saremo più gli stessi di prima e, forse, avremo imparato a trarre un'opportunità dalla crisi mutando le nostre abitudini, ampliando le nostre vedute e adottando nuovi comportamenti".

