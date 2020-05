Albo illustrato Coronavirus

Fondazione per Leggere ha messo a disposizione in modo gratuito per tutti i piccoli utenti delle biblioteche del circuito un albo illustrato sul coronavirus.

Una buona notizia per i bambini: Fondazione per Leggere ha messo a disposizione in modo gratuito per tutti i piccoli utenti delle biblioteche del circuito – tra cui quella di Buscate - un albo illustrato sul coronavirus, uno tra i primi a essere realizzato, in versione digitale.

L'albo si intitola “Non vedo l'ora di uscire” ed è a opera dell'illustratore Josè Fragoso e si può scaricare al seguente link: https://bibliobuscate.files.wordpress.com/2020/04/non-vedo-lora-di-uscir.... Un caso del tutto eccezionale, considerato che di solito gli albi non vengono condivisi in formato digitale, ma solo in versione cartaceo. “Un modo carino per intrattenere i nostri piccini e scacciar via la noia in modo creativo e intelligente – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Ma soprattutto un invito ad acquistare libri nella propria libreria di fiducia, online o dal vivo, quando si potrà”.

