Servizio civile in Croce Azzurra

Anche la Croce Azzurra Buscate aderisce al progetto del Servizio Civile Universale. Se avete tra i 18 e i 28 anni, potete scegliere di dedicare un anno alla comunità, seguendo un percorso di crescita personale e professionale. Il servizio civile è un progetto della durata di 12 mesi, che prevede un impegno di 25 ore settimanali, con un rimborso spese mensile di 507 euro. Per saperne di più, basta scrivere una mail a HYPERLINK "mailto:info [at] croceazzurrabuscate [dot] org"info [at] croceazzurrabuscate [dot] org o visitare il sito Internet: HYPERLINK "https://www.anpas.org/bando-scu.html?fbclid=IwAR3iQTxIGIJqzackj4Em-Z98V2uw7sE7Gw5Ap2MSLJ-Wcta29Ok2j5c8CO4"

_blankhttps://www.anpas.org/bando-scu.html… Le candidature devono essere presentate entro le 14 di lunedì 15 febbraio 2024 attraverso l’apposita piattaforma.

