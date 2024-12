I regali con Croce Azzurra

Diverse sono le confezioni regalo a disposizione, tutte alimentari: dal riso Carnaroli “Riseria Fortina”, al tris di polenta con sugo ai funghi porcini di “Le Conserve di Nonna Tina”, fino al cesto misto.

Anche quest’anno per i regali di Natale, si possono fare, scegliendo di sostenere Croce Azzurra Buscate. Diverse sono le confezioni regalo a disposizione, tutte alimentari: dal riso Carnaroli “Riseria Fortina”, al tris di polenta con sugo ai funghi porcini di “Le Conserve di Nonna Tina”, fino al cesto misto, con riso Carnaroli “Riseria Fortina”, polenta e melanzane sott’olio di “Le conserve di nonna Tina”. Si possono prenotare, mandando un messaggio al numero 347/9277275, con ritiro o presso la sede in Piazza della Filanda o presso il banchetto al centro commerciale “Il Parco” di Vanzaghello. Tutto il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per l’acquisto di nuovi dispositivi sanitari.

