Diversi i commercianti di Magnago e Bienate, in prima linea per l'emergenza Coronavirus. Consegne a domicilio e vicinanza al territorio: il grazie del sindaco Carla Picco.

Consegne a domicilio, per stare ancora più vicini alla popolazione in un periodo difficile come quello dell'emergenza Coronavirus, che tutti stiamo vicini. 'Distanti, ma uniti. I nostri negozi a casa tua' e proprio alle attività commerciali, allora, il sindaco Carla Picco vuole dire un grande grazie per l'impegno che, fin da subito, hanno messo in campo. "Li ringrazio uno per uno, sono stati, sono e saranno un punto di riferimento importante. Anche nelle prossime settimane - scrive il primo cittadino - il senso di responsabilità di ognuno di noi sarà fondamentale per supportare la riapertura dei luoghi di lavoro. Limitiamo gli spostamenti non necessari, proteggendo noi stessi e i nostri cari, soprattutto i più anziani. Ciascuno può fare tantissimo". Nello specifico, infine, ecco le attività commerciali, in prima linea: 'Ortofrutta' di Perotta Danilo (daniloperotta [at] tin [dot] it - 0331/658204), 'Fruttalimentari' di Ferrieri A. e C. snc (fruttalimentari [at] tin [dot] it - 0331/658350), 'Frutta e Verdura' di Finardi A&C (el [dot] frutiro [at] alice [dot] it - 02/974195), 'Sweet Love' (sweetlove [dot] mjs [at] gmail [dot] com - 0331/024280), 'Ceriani Angela Mara' (ceriani [dot] angela [dot] mara [at] gmail [dot] com - 339/7246864), 'Einaudi Enrico' (einaudi_e [at] alice [dot] it - 347/4012903), 'Al Vecchio Forno' sas di Mappelli (mappellimarco [at] gmail [dot] com - 0331/657074), 'Panpero Café' (panperocafe [at] gmail [dot] com - 380/6479604), 'Panificio Gaudino Salvatore' (valegenogau [at] hotmail [dot] it - 0331/072865), 'Dolci Tentazioni' Fabio (usual [at] tiscali [dot] it - 333/9359954), 'Gelatomania' di Merlotti Stefania (stefymania [at] yahoo [dot] it - 338/2222953), 'D-Sel Café SNC' (pierobrado [at] live [dot] it - 0331/658363 - 347/1002948), 'Pescheria Maremosso' di Forgione Massimo (info [at] pescheriamaremosso [dot] it - 338/6416917 - 334/6942309), 'Mainini Reginaldo & C' (regimain [at] alice [dot] it - 339/8222439), 'Pizzeria Due Amici' (elwersh2007 [at] hotmail [dot] it - 0331/659954 - 366/2527846), 'Pizzeria da Vito' (pizzeriadavito2 [at] gmail [dot] com - 0331/070617), 'Pizzeria Angolo della Pizza' (antoninodavideschifano [at] gmail [dot] com - 371/3975639), 'Pizzeria il Pirata' (sandrodelta [at] hotmail [dot] it - 0331/307959), 'Edicola Bertoletti Miriam' (edicolabertoletti [at] hotmail [dot] it - 0331/658918), 'Roby News Edicola' (rbochese [at] yahoo [dot] it - 338/9219806), 'ASPM' (farmbienate [at] hotmail [dot] com - 0331/657400), 'Farmacia San Martino' (farmaciasanmartino [at] hotmail [dot] com - 0331/657450), 'Cicli Colombo snc' (magnagobike [at] yahoo [dot] it - 335/6926519), 'Ferramenta Genoni Angelo' (info [at] premaservice [dot] it - 0331/306039) e 'Prema' (info [at] premaservice [dot] it - 0331/306039).

